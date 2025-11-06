Directorio de Empresas
Socure
Socure Científico de Datos Salarios en New York City Area

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in New York City Area en Socure totaliza $210K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Socure. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano
company icon
Socure
Data Scientist
New York, NY
Total por año
$210K
Nivel
Lead Data Scientist
Base
$210K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Socure?
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Socure, Options están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en Socure in New York City Area está en una compensación total anual de $218,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Socure para el puesto de Científico de Datos in New York City Area es $160,000.

