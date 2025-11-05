La compensación de Ingeniero de Software in Greater Seattle Area en Snap va desde $201K por year para L3 hasta $690K por year para L7. El paquete de compensación year mediano in Greater Seattle Area totaliza $430K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Snap. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L3
$201K
$141K
$55.5K
$4.7K
L4
$394K
$197K
$195K
$2K
L5
$580K
$258K
$302K
$19.1K
L6
$678K
$278K
$386K
$14K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
100%
AÑO 1
En Snap, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 1 años:
100% se adquiere en el 1st-AÑO (8.33% mensual)
Monthly vesting, no 1 year cliff
33.3%
AÑO 1
33.3%
AÑO 2
33.3%
AÑO 3
En Snap, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:
33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (2.77% mensual)
33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.77% mensual)
33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.77% mensual)
Monthly vesting, no 1 year cliff
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Snap, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
Monthly vesting, no 1 year cliff
54%
AÑO 1
33%
AÑO 2
13%
AÑO 3
En Snap, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:
54% se adquiere en el 1st-AÑO (4.50% mensual)
33% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.75% mensual)
13% se adquiere en el 3rd-AÑO (1.08% mensual)
Monthly vesting, no 1 year cliff
Títulos IncluidosEnviar Nuevo Título
Ingeniero de Software Mobile
Ingeniero de Machine Learning
Ingeniero de Software Backend
Ingeniero de Software Full-Stack
Ingeniero de Redes
Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)
Ingeniero de Software de Producción
Ingeniero de Software de Seguridad
Ingeniero de Software de Realidad Virtual
Científico de Investigación