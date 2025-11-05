Directorio de Empresas
Snap Científico de Datos Salarios en Greater Los Angeles Area

La compensación de Científico de Datos in Greater Los Angeles Area en Snap va desde $193K por year para L3 hasta $511K por year para L5. El paquete de compensación year mediano in Greater Los Angeles Area totaliza $450K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Snap. Última actualización: 11/5/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L3
$193K
$143K
$45.5K
$4.3K
L4
$332K
$172K
$150K
$10.4K
L5
$511K
$216K
$284K
$11.3K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

100%

AÑO 1

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 1 años:

  • 100% se adquiere en el 1st-AÑO (8.33% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.3%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33.3% se adquiere en el 1st-AÑO (2.77% mensual)

  • 33.3% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.77% mensual)

  • 33.3% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.77% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff

54%

AÑO 1

33%

AÑO 2

13%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Snap, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 54% se adquiere en el 1st-AÑO (4.50% mensual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.75% mensual)

  • 13% se adquiere en el 3rd-AÑO (1.08% mensual)

Monthly vesting, no 1 year cliff



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en Snap in Greater Los Angeles Area está en una compensación total anual de $578,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Snap para el puesto de Científico de Datos in Greater Los Angeles Area es $430,000.

Otros Recursos