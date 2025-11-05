La compensación de Ingeniero de Software in Minneapolis-St. Paul Area en SmartThings va desde $109K por year para Software Engineer hasta $192K por year para Staff Software Engineer. El paquete de compensación year mediano in Minneapolis-St. Paul Area totaliza $151K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SmartThings. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Software Engineer
$109K
$96.3K
$156
$12.7K
Senior Software Engineer
$145K
$122K
$0
$23.2K
Principal Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Software Engineer
$192K
$156K
$0
$36.5K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
No se encontraron salarios
