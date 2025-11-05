Directorio de Empresas
Smartsheet
  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

  • Greater Seattle Area

Smartsheet Científico de Datos Salarios en Greater Seattle Area

El paquete de compensación mediano de Científico de Datos in Greater Seattle Area en Smartsheet totaliza $160K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Smartsheet.

Paquete Mediano
company icon
Smartsheet
Data Scientist
Bellevue, WA
Total por año
$160K
Nivel
Senior
Base
$160K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Smartsheet?
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Smartsheet, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

34%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Smartsheet, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (8.25% trimestral)

  • 34% se adquiere en el 3rd-AÑO (8.50% trimestral)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Científico de Datos en Smartsheet in Greater Seattle Area está en una compensación total anual de $275,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Smartsheet para el puesto de Científico de Datos in Greater Seattle Area es $161,500.

