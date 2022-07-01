Directorio de Empresas
SmartRecruiters Salarios

El rango de salarios de SmartRecruiters oscila entre $42,339 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $118,854 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de SmartRecruiters. Última actualización: 8/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $42.3K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $119K
Científico de Datos
$64.8K

Diseñador de Producto
$53K
Gerente de Diseño de Producto
$103K
Gerente de Producto
$94.9K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en SmartRecruiters es Gerente de Ingeniería de Software con una compensación total anual de $118,854. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en SmartRecruiters es $79,860.

