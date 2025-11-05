Directorio de Empresas
Smarsh
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Greater Bengaluru

Smarsh Ingeniero de Software Salarios en Greater Bengaluru

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru en Smarsh totaliza ₹2.58M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Smarsh. Última actualización: 11/5/2025

Paquete Mediano
company icon
Smarsh
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total por año
₹2.58M
Nivel
L3
Base
₹2.48M
Stock (/yr)
₹0
Bono
₹103K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Smarsh?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Don't get lowballed
Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles
Salarios de Pasantías

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Títulos Incluidos

Enviar Nuevo Título

Ingeniero de Software Backend

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Smarsh in Greater Bengaluru está en una compensación total anual de ₹3,976,234. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Smarsh para el puesto de Ingeniero de Software in Greater Bengaluru es ₹2,477,815.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Smarsh

Empresas Relacionadas

  • LogicGate
  • Mindbody
  • Saviynt
  • IntraEdge
  • Seismic
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos