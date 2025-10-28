Directorio de Empresas
Sleep Number
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Hardware

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Hardware

Sleep Number Ingeniero de Hardware Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Hardware in United States en Sleep Number va desde $60.8K hasta $86.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sleep Number. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio

$69K - $81.8K
United States
Rango Común
Rango Posible
$60.8K$69K$81.8K$86.3K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Ingeniero de Hardware envíos en Sleep Number para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

33%

AÑO 1

33%

AÑO 2

33%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Sleep Number, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 33% se adquiere en el 1st-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 2nd-AÑO (33.00% anual)

  • 33% se adquiere en el 3rd-AÑO (33.00% anual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Hardware ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Hardware en Sleep Number in United States está en una compensación total anual de $86,250. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sleep Number para el puesto de Ingeniero de Hardware in United States es $60,750.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Sleep Number

Empresas Relacionadas

  • Casper
  • Kohl's
  • BJ's Wholesale Club
  • Macy's
  • Aaron's
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos