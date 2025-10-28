Sleep Number Ingeniero de Hardware Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Hardware in United States en Sleep Number va desde $60.8K hasta $86.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sleep Number. Última actualización: 10/28/2025

Compensación Total Promedio $69K - $81.8K United States Rango Común Rango Posible $60.8K $69K $81.8K $86.3K Rango Común Rango Posible

Cronograma de Adquisición Principal 33 % AÑO 1 33 % AÑO 2 33 % AÑO 3 Tipo de Acciones RSU En Sleep Number, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años: 33 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 33.00 % anual )

33 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 33.00 % anual )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Sleep Number ?

