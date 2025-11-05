La compensación de Ingeniero de Software in Greater Chicago Area en Slalom Build va desde $97.4K por year para Engineer hasta $189K por year para Senior Architect. El paquete de compensación year mediano in Greater Chicago Area totaliza $140K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Slalom Build. Última actualización: 11/5/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Engineer
$97.4K
$95.1K
$0
$2.3K
Senior Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Architect
$143K
$137K
$0
$5.8K
Senior Architect
$189K
$174K
$0
$15K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
