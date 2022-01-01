Directorio de Empresas
Similarweb Salarios

El salario de Similarweb va desde $65,553 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $204,000 para un Consultor de Gestión en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Similarweb. Última actualización: 9/2/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $111K

Ingeniero de Datos

Científico de Datos
Median $112K
Gerente de Producto
Median $100K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Analista de Datos
Median $65.6K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $133K
Analista de Negocios
$76.1K
Diseñador Gráfico
$96K
Consultor de Gestión
$204K
Marketing
$77K
Diseñador de Producto
$201K
Ventas
$96.1K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Similarweb is Consultor de Gestión at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $204,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Similarweb is $100,412.

