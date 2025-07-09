Directorio de Empresas
Signode
¿Trabajás acá? Reclamá tu Empresa

Signode Salarios

El rango de salarios de Signode oscila entre $14,262 en compensación total por año para un Analista de Ciberseguridad en el extremo inferior y $119,207 para un Arquitecto de Soluciones en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Signode. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Que te paguen, no que te manipulen

Negociamos miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de USD 30.000 (a veces, más de USD 300.000).Hacé que tu salario sea negociado o que tu currículum sea revisado por expertos reales: reclutadores que lo hacen a diario.

Contador
$56.8K
Analista de Ciberseguridad
$14.3K
Arquitecto de Soluciones
$119K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
¿Falta tu título?

Buscá todos los salarios en nuestra página de compensación o agregá tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā Signode, ir Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $119,207. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā Signode, ir $56,769.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Signode

Empresas Relacionadas

  • Coinbase
  • Spotify
  • Tesla
  • Stripe
  • Uber
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos