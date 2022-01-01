Directorio de Empresas
SiFive
SiFive Salarios

El rango de salarios de SiFive oscila entre $61,777 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior y $198,990 para un Ingeniero Eléctrico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de SiFive. Última actualización: 8/22/2025

$160K

Ingeniero de Hardware
Median $79K
Ingeniero de Software
Median $61.8K
Ingeniero Eléctrico
$199K

Escritor Técnico
$92.5K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acción
Options

En SiFive, las Options están sujetas a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en SiFive es Ingeniero Eléctrico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $198,990. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en SiFive es $85,747.

