Shopx
    ShopX is an Indian technology company that enhances digital commerce by providing discounts, rewards, and cashbacks at over 500 Super Saver Stores, benefiting both retailers and consumers.

    https://shopx.in
    Sitio Web
    2015
    Año de Fundación
    420
    Nº de Empleados
    $50M-$100M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

