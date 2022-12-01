SHOPLINE Salarios

El salario de SHOPLINE va desde $34,049 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $294,634 para un Diseñador de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de SHOPLINE . Última actualización: 9/19/2025