SHOPLINE
SHOPLINE Salarios

El salario de SHOPLINE va desde $34,049 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el rango bajo hasta $294,634 para un Diseñador de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de SHOPLINE. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $41.2K
Diseñador de Producto
$295K
Gerente de Producto
$34K

¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en SHOPLINE es Diseñador de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $294,634. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en SHOPLINE es $41,190.

