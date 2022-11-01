ShopBack Salarios

El salario de ShopBack va desde $15,900 en compensación total por año para un Investigador UX en el rango bajo hasta $388,746 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ShopBack . Última actualización: 9/19/2025