ShopBack Salarios

El salario de ShopBack va desde $15,900 en compensación total por año para un Investigador UX en el rango bajo hasta $388,746 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ShopBack. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $54.4K
Gerente de Producto
Median $120K
Analista de Negocios
$44.3K

Desarrollo de Negocios
$50.7K
Marketing
$49K
Diseñador de Producto
$74.4K
Gerente de Ingeniería de Software
$389K
Investigador UX
$15.9K
Cronograma de Adquisición

5%

AÑO 1

25%

AÑO 2

70%

AÑO 3

En ShopBack, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 3 años:

  • 5% se adquiere en el 1st-AÑO (5.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 70% se adquiere en el 3rd-AÑO (70.00% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en ShopBack es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $388,746. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ShopBack es $52,503.

