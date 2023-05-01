Directorio de Empresas
Shop-Ware
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Shop-Ware Salarios

El salario de Shop-Ware va desde $93,253 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $139,300 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shop-Ware. Última actualización: 9/19/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Científico de Datos
$93.3K
Gerente de Producto
$139K
Ingeniero de Software
Median $115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Shop-Ware में रिपोर्ट की गई सबसे अधिक भुगतान वाली भूमिका Gerente de Producto at the Common Range Average level है जिसका वार्षिक कुल मुआवजा $139,300 है। इसमें बेस सैलरी के साथ-साथ संभावित स्टॉक मुआवजा और बोनस शामिल है।
Shop-Ware में रिपोर्ट किया गया मीडियन वार्षिक कुल मुआवजा $115,000 है।

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Shop-Ware

Empresas Relacionadas

  • Apple
  • DoorDash
  • Coinbase
  • Roblox
  • Lyft
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos