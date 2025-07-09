Shiprocket Salarios

El salario de Shiprocket va desde $6,676 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $65,083 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shiprocket . Última actualización: 9/18/2025