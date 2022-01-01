Directorio de Empresas
Shippo Salarios

El salario de Shippo va desde $94,525 en compensación total por año para un Reclutador en el rango bajo hasta $326,360 para un Operaciones de Negocios en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shippo. Última actualización: 9/18/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $180K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Ingeniería de Software
Median $220K
Operaciones de Negocios
$326K

Gerente de Operaciones de Negocios
$198K
Legal
$171K
Diseñador de Producto
$196K
Gerente de Producto
$196K
Reclutador
$94.5K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Shippo, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

