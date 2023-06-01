Directorio de Empresas
Shipamax
    Shipamax provides AI-powered data entry software for the shipping and logistics industry, enabling freight forwarders and logistics companies to automate data entry and save time and money.

    shipamax.com
    2016
    20
    $1M-$10M
