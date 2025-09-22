Directorio de Empresas
Shiftsmart Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Shiftsmart totaliza $225K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Shiftsmart. Última actualización: 9/22/2025

Paquete Mediano
company icon
Shiftsmart
Software Engineer
New York, NY
Total por año
$225K
Nivel
-
Base
$100K
Stock (/yr)
$125K
Bono
$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Shiftsmart?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Ingeniero de Software na Shiftsmart in United States situa-se numa remuneração total anual de $375,000. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Shiftsmart para a função de Ingeniero de Software in United States é $175,000.

