Directorio de Empresas
ShiftKey
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

ShiftKey Salarios

El salario de ShiftKey va desde $73,975 en compensación total por año para un Cybersecurity Analyst en el rango bajo hasta $176,000 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ShiftKey. Última actualización: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
Median $115K
Diseñador de Producto
Median $165K

Diseñador UX

Gerente de Producto
Median $176K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Cybersecurity Analyst
$74K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en ShiftKey es Gerente de Producto con una compensación total anual de $176,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ShiftKey es $140,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para ShiftKey

Empresas Relacionadas

  • Amazon
  • Snap
  • Google
  • Lyft
  • Airbnb
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos