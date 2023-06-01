Shibumi Salarios

El salario de Shibumi va desde $85,425 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $298,500 para un Ventas en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Shibumi. Última actualización: 11/29/2025
