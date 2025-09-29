Directorio de Empresas
Servus Credit Union
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
  • Salarios
  • Gerente de Ciencia de Datos

  • Todos los Salarios de Gerente de Ciencia de Datos

Servus Credit Union Gerente de Ciencia de Datos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ciencia de Datos in Canada en Servus Credit Union va desde CA$154K hasta CA$214K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Servus Credit Union. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

CA$165K - CA$194K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$154KCA$165KCA$194KCA$214K
Rango Común
Rango Posible

CA$226K

Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Servus Credit Union?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ciencia de Datos en Servus Credit Union in Canada está en una compensación total anual de CA$214,032. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Servus Credit Union para el puesto de Gerente de Ciencia de Datos in Canada es CA$153,664.

Otros Recursos