La compensación de Ventas in United States en ServiceTitan totaliza $215K por year para Sales. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $200K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceTitan. Última actualización: 9/29/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Sales
$208K
$177K
$1K
$30K
Senior Sales I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Sales III
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En ServiceTitan, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:
25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)