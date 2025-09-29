Directorio de Empresas
ServiceTitan
ServiceTitan Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United States en ServiceTitan va desde $87.2K hasta $124K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceTitan. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

$98.7K - $112K
United States
Rango Común
Rango Posible
$87.2K$98.7K$112K$124K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En ServiceTitan, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Científico de Datos at ServiceTitan in United States sits at a yearly total compensation of $123,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceTitan for the Científico de Datos role in United States is $87,150.

Otros Recursos