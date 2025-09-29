Directorio de Empresas
ServiceNow
ServiceNow Diseñador Gráfico Salarios

La compensación total promedio de Diseñador Gráfico in United States en ServiceNow va desde $66.1K hasta $90.2K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceNow. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

$70.8K - $85.6K
United States
Rango Común
Rango Posible
$66.1K$70.8K$85.6K$90.2K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ServiceNow, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Diseñador Gráfico en ServiceNow in United States está en una compensación total anual de $90,239. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ServiceNow para el puesto de Diseñador Gráfico in United States es $66,123.

