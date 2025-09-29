Directorio de Empresas
ServiceNow
  • Salarios
  • Éxito del Cliente

  • Todos los Salarios de Éxito del Cliente

ServiceNow Éxito del Cliente Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceNow. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

$85.5K - $100K
United States
Rango Común
Rango Posible
$74.6K$85.5K$100K$106K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ServiceNow, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Éxito del Cliente at ServiceNow in United States sits at a yearly total compensation of $106,470. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Éxito del Cliente role in United States is $74,620.

Otros Recursos