ServiceNow Atención al Cliente Salarios

Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceNow. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

₹3.36M - ₹3.82M
India
Rango Común
Rango Posible
₹2.97M₹3.36M₹3.82M₹4.22M
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ServiceNow, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Atención al Cliente en ServiceNow in India está en una compensación total anual de ₹4,216,274. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ServiceNow para el puesto de Atención al Cliente in India es ₹2,965,684.

