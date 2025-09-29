Directorio de Empresas
  • Salarios
  • Gerente de Operaciones de Negocios

  • Todos los Salarios de Gerente de Operaciones de Negocios

ServiceNow Gerente de Operaciones de Negocios Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Operaciones de Negocios en ServiceNow totaliza $439K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceNow. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
ServiceNow
SR Business Operations Manager
Santa Clara, CA
Total por año
$439K
Nivel
IC5
Base
$220K
Stock (/yr)
$175K
Bono
$44K
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
18 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en ServiceNow?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ServiceNow, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Operaciones de Negocios en ServiceNow está en una compensación total anual de $517,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ServiceNow para el puesto de Gerente de Operaciones de Negocios es $386,500.

