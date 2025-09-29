Directorio de Empresas
La compensación total promedio de Contador in United States en ServiceNow va desde $99.6K hasta $142K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de ServiceNow. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

$113K - $128K
United States
Rango Común
Rango Posible
$99.6K$113K$128K$142K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ServiceNow, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Títulos Incluidos

Technical Accountant

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Contador at ServiceNow in United States sits at a yearly total compensation of $141,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ServiceNow for the Contador role in United States is $99,600.

