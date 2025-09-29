Directorio de Empresas
Service Management Group
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Producto

  • Todos los Salarios de Gerente de Producto

Service Management Group Gerente de Producto Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Producto in Switzerland en Service Management Group va desde CHF 140K hasta CHF 204K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Service Management Group. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

CHF 159K - CHF 185K
Switzerland
Rango Común
Rango Posible
CHF 140KCHF 159KCHF 185KCHF 204K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Gerente de Producto envíos en Service Management Group para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

CHF 160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de CHF 30K+ (a veces CHF 300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Service Management Group?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Gerente de Producto ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Producto en Service Management Group in Switzerland está en una compensación total anual de CHF 203,546. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Service Management Group para el puesto de Gerente de Producto in Switzerland es CHF 140,258.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Service Management Group

Empresas Relacionadas

  • Facebook
  • Intuit
  • Uber
  • Roblox
  • Databricks
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos