Service Management Group
Service Management Group Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in United Arab Emirates en Service Management Group va desde AED 54.9K hasta AED 76.7K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Service Management Group. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

AED 59.5K - AED 72.1K
United Arab Emirates
Rango Común
Rango Posible
AED 54.9KAED 59.5KAED 72.1KAED 76.7K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Service Management Group?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Recursos Humanos en Service Management Group in United Arab Emirates está en una compensación total anual de AED 76,692. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Service Management Group para el puesto de Recursos Humanos in United Arab Emirates es AED 54,875.

