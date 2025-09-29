Directorio de Empresas
Servian Arquitecto de Soluciones Salarios

El paquete de compensación mediano de Arquitecto de Soluciones in Australia en Servian totaliza A$156K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Servian. Última actualización: 9/29/2025

Paquete Mediano
company icon
Servian
Senior Consultant
Melbourne, VI, Australia
Total por año
A$156K
Nivel
L3
Base
A$156K
Stock (/yr)
A$0
Bono
A$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
11 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Servian?

A$249K

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

Najbolje plačan paket za Arquitecto de Soluciones pri Servian in Australia znaša letno skupno plačilo A$220,929. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Servian za vlogo Arquitecto de Soluciones in Australia je A$155,700.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Servian

