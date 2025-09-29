Directorio de Empresas
Sequoia Holdings
Sequoia Holdings Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in United States en Sequoia Holdings va desde $168K hasta $234K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sequoia Holdings. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

$180K - $212K
United States
Rango Común
Rango Posible
$168K$180K$212K$234K
Rango Común
Rango Posible

$160K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Sequoia Holdings?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Programa Técnico at Sequoia Holdings in United States sits at a yearly total compensation of $234,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sequoia Holdings for the Gerente de Programa Técnico role in United States is $168,000.

