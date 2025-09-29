Directorio de Empresas
Sequoia Holdings
Sequoia Holdings Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in United States en Sequoia Holdings va desde $168K hasta $230K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Sequoia Holdings. Última actualización: 9/29/2025

Compensación Total Promedio

$182K - $216K
United States
Rango Común
Rango Posible
$168K$182K$216K$230K
Rango Común
Rango Posible

$160K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Sequoia Holdings?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Sequoia Holdings in United States está en una compensación total anual de $230,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sequoia Holdings para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $168,000.

