El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Hardware in Canada en Semtech totaliza CA$155K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Semtech. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
company icon
Semtech
Hardware Engineer
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$155K
Nivel
Senir Staff
Base
CA$112K
Stock (/yr)
CA$20.9K
Bono
CA$22.3K
Años en la empresa
7 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Semtech?
Últimas Submisiones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Hardware en Semtech in Canada está en una compensación total anual de CA$171,575. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Semtech para el puesto de Ingeniero de Hardware in Canada es CA$111,382.

