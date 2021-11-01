Directorio de Empresas
Sempra
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Sempra Salarios

El salario de Sempra va desde $87,636 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $223,875 para un Ingeniero Mecánico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Sempra. Última actualización: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Contador
$135K
Analista de Negocios
$119K
Analista de Datos
$87.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Ingeniero Eléctrico
$108K
Ingeniero Mecánico
$224K
Gerente de Proyecto
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Ingeniero de Software
$124K
Gerente de Programa Técnico
$181K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Sempra es Ingeniero Mecánico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $223,875. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sempra es $123,970.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Sempra

Empresas Relacionadas

  • ExxonMobil
  • BNY Mellon
  • Baker Hughes
  • Phillips 66
  • Jabil
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos