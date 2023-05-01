Self Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Self va desde $8,437 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $752,555 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Self. Última actualización: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Ingeniero de Software
Median $120K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Contador
$9.4K
Asistente Administrativo
$103K

Operaciones de Negocios
$201K
Analista de Datos
$8.4K
Ingeniero de Hardware
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Consultor de Gestión
$71.4K
Marketing
$106K
Diseñador de Producto
$100K
Gerente de Producto
$753K
Gerente de Proyecto
$131K
Ventas
$23.2K
Gerente de Programa Técnico
$249K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Self es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $752,555. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Self es $104,849.

