Seldin
    • Acerca de

    Seldin Company is an award-winning multifamily management firm operating in 11 states, dedicated to sustainability and community development. They manage over 20,000 apartment homes.

    seldin.com
    Sitio Web
    1923
    Año de Fundación
    480
    Nº de Empleados
    $100M-$250M
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

