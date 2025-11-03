Directorio de Empresas
Seismic
Seismic Gerente de Producto Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Producto in United States en Seismic totaliza $182K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Seismic. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Seismic
Principal Product Manager
Pittsburgh, PA
Total por año
$182K
Nivel
-
Base
$165K
Stock (/yr)
$0
Bono
$16.5K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Seismic?
Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Producto en Seismic in United States está en una compensación total anual de $220,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Seismic para el puesto de Gerente de Producto in United States es $181,500.

Otros Recursos