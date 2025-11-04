Segantii Capital Management Analista Financiero Salarios

La compensación total promedio de Analista Financiero in Hong Kong (SAR) en Segantii Capital Management va desde HK$3.26M hasta HK$4.46M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Segantii Capital Management. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio HK$3.53M - HK$4.19M Hong Kong (SAR) Rango Común Rango Posible HK$3.26M HK$3.53M HK$4.19M HK$4.46M Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Analista Financiero envíos en Segantii Capital Management para desbloquear! Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

+ HK$450K + HK$691K + HK$155K + HK$272K + HK$171K Don't get lowballed

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Segantii Capital Management ?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscribite a Analista Financiero ofertas verificadas . Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más → Ingresá tu Email Ingresá tu Email Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.