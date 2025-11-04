Directorio de Empresas
Segantii Capital Management
Segantii Capital Management Analista Financiero Salarios

La compensación total promedio de Analista Financiero in Hong Kong (SAR) en Segantii Capital Management va desde HK$3.26M hasta HK$4.46M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Segantii Capital Management. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

HK$3.53M - HK$4.19M
Hong Kong (SAR)
Rango Común
Rango Posible
HK$3.26MHK$3.53MHK$4.19MHK$4.46M
Rango Común
Rango Posible

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista Financiero en Segantii Capital Management in Hong Kong (SAR) está en una compensación total anual de HKHK$34,642,970. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Segantii Capital Management para el puesto de Analista Financiero in Hong Kong (SAR) es HKHK$25,304,430.

Otros Recursos