Segantii Capital Management Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in Hong Kong (SAR) en Segantii Capital Management va desde HK$41.7K hasta HK$57.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Segantii Capital Management. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio HK$45.2K - HK$53.7K Hong Kong (SAR) Rango Común Rango Posible HK$41.7K HK$45.2K HK$53.7K HK$57.1K Rango Común Rango Posible

