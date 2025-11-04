SecurityScorecard Arquitecto de Soluciones Salarios

La compensación total promedio de Arquitecto de Soluciones in United States en SecurityScorecard va desde $119K hasta $162K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SecurityScorecard. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio $127K - $154K United States Rango Común Rango Posible $119K $127K $154K $162K Rango Común Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Arquitecto de Soluciones envíos en SecurityScorecard para desbloquear! Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad! 💰 Ver Todo Salarios 💪 Contribuir Tu Salario

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Contribuir

¿Cuál es el cronograma de consolidación en SecurityScorecard ?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada Suscribite a Arquitecto de Soluciones ofertas verificadas . Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más → Ingresá tu Email Ingresá tu Email Suscribirse Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.