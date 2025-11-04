Directorio de Empresas
Security Compass
Security Compass Gerente de Programa Técnico Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa Técnico in Canada en Security Compass va desde CA$106K hasta CA$152K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Security Compass. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio

CA$122K - CA$143K
Canada
Rango Común
Rango Posible
CA$106KCA$122KCA$143KCA$152K
Rango Común
Rango Posible

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Programa Técnico en Security Compass in Canada está en una compensación total anual de CA$151,681. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Security Compass para el puesto de Gerente de Programa Técnico in Canada es CA$106,306.

