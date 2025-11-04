Directorio de Empresas
  • Salarios
  • Gerente de Ingeniería de Software

  • Todos los Salarios de Gerente de Ingeniería de Software

Security Compass Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in Canada en Security Compass totaliza CA$181K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Security Compass. Última actualización: 11/4/2025

Paquete Mediano
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$181K
Nivel
L3
Base
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$4.6K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
11 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Security Compass in Canada está en una compensación total anual de CA$183,708. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Security Compass para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Canada es CA$180,881.

