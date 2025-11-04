SecureKey Technologies Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Canada en SecureKey Technologies va desde CA$162K hasta CA$226K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de SecureKey Technologies. Última actualización: 11/4/2025

Compensación Total Promedio CA$176K - CA$213K Canada Rango Común Rango Posible CA$162K CA$176K CA$213K CA$226K Rango Común Rango Posible

+ CA$80.9K + CA$124K + CA$27.9K + CA$48.8K + CA$30.7K

¿Cuál es el cronograma de consolidación en SecureKey Technologies ?

