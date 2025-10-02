Directorio de Empresas
Scotiabank
  • Salarios
  • Gerente de Programa Técnico

  • Todos los Salarios de Gerente de Programa Técnico

  • Greater Toronto Area

Scotiabank Gerente de Programa Técnico Salarios en Greater Toronto Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Programa Técnico in Greater Toronto Area en Scotiabank totaliza CA$126K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scotiabank. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Scotiabank
Technical Program Manager
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$126K
Nivel
L8
Base
CA$126K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
5-10 Años
Años de exp.
5-10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Scotiabank?

CA$225K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Programa Técnico en Scotiabank in Greater Toronto Area está en una compensación total anual de CA$295,971. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Scotiabank para el puesto de Gerente de Programa Técnico in Greater Toronto Area es CA$158,413.

