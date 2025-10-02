Scotiabank Ingeniero de Software Salarios en Greater Toronto Area

La compensación de Ingeniero de Software in Greater Toronto Area en Scotiabank va desde CA$90.2K por year para L6 hasta CA$184K por year para L9. El paquete de compensación year mediano in Greater Toronto Area totaliza CA$120K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scotiabank. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel

Nombre del Nivel Total Base Acciones (/yr) Bonus L6 ( Nivel de Entrada ) CA$90.2K CA$85.4K CA$1.6K CA$3.2K L7 CA$117K CA$109K CA$1.6K CA$6.3K L8 CA$139K CA$126K CA$2.9K CA$10.1K L9 CA$184K CA$154K CA$7.4K CA$23.2K

Últimas Submisiones de Salarios

Contribuir

