  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

  • Colombia

Scotiabank Ingeniero de Software Salarios en Colombia

La compensación de Ingeniero de Software in Colombia en Scotiabank va desde COP 184.06M por year para L6 hasta COP 130.87M por year para L7. El paquete de compensación year mediano in Colombia totaliza COP 130.15M. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scotiabank. Última actualización: 10/2/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
L6
(Nivel de Entrada)
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
COP 643.23M

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en Scotiabank?

Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Desarrollador Web

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Scotiabank in Colombia está en una compensación total anual de COP 269,354,338. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Scotiabank para el puesto de Ingeniero de Software in Colombia es COP 126,473,950.

