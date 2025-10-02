Directorio de Empresas
Scotiabank
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Gerente de Ciencia de Datos

  • Todos los Salarios de Gerente de Ciencia de Datos

  • Greater Toronto Area

Scotiabank Gerente de Ciencia de Datos Salarios en Greater Toronto Area

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ciencia de Datos in Greater Toronto Area en Scotiabank totaliza CA$117K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Scotiabank. Última actualización: 10/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Scotiabank
Data Science Manager
Toronto, ON, Canada
Total por año
CA$117K
Nivel
7
Base
CA$107K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$10.2K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
3 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Scotiabank?

CA$225K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de CA$42.2K+ (a veces CA$422K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Gerente de Ciencia de Datos ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Scotiabank in Greater Toronto AreaGerente de Ciencia de Datos职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬CA$136,957。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Scotiabank in Greater Toronto AreaGerente de Ciencia de Datos职位的年度总薪酬中位数为CA$117,014。

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Scotiabank

Empresas Relacionadas

  • RBC
  • Deutsche Bank
  • KeyBank
  • JPMorgan Chase
  • Bank of America
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos